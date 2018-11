Kicillof en Ensenada: “El pueblo argentino no está dispuesto a perder la soberanía”

En el Día de la Soberanía Nacional, el Diputado Nacional Axel Kicillof visitó la localidad bonaerense de Ensenada para participar junto al intendente Mario Secco de la jornada denominada “Diálogos por la Soberanía” junto a dirigentes de toda la región que se manifestaron en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

El Anfiteatro del Parque Almirante Brown recibió a militantes y vecinos que se acercaron para escuchar el debate en el día de la conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, cuando se defendió la soberanía ante el ejército anglo-francés.

El Diputado Kicillof sostuvo: “Qué mejor que festejar la soberanía nacional en Ensenada, unos de los pocos enclaves donde todavía se celebra esta fecha. Si el gobierno no defiende la soberanía, la defiende el pueblo. Somos millones de argentinos que no estamos dispuestos a perder lo nuestro”.

“Si este gobierno no cayó es porque del otro lado hay una fuerza democrática y pacífica que se llama peronismo. Nosotros no vamos a hacer lo que hacen ellos. No vamos a buscar que terminen el gobierno de la peor manera, sino que vamos a conseguir algo mucho más difícil pero mucho mejor y más genuino, que es echarlos del gobierno por las urnas en las próximas elecciones y le vamos a dar una lección de democracia”, agregó el ex ministro de Economía.

Por su parte el Intendente Secco destacó: “Celebramos la unidad, la unidad de los que luchan, la unidad con los que no claudican, con ellos nos uniremos para ponerle un freno a los liberales, y nos unimos bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Es mentira que no se puedan tomar decisiones a favor del pueblo argentino. En cada territorio cada intendente puede tomar decisiones a favor del pueblo. Es mentira que tenés que arrodillarte ante los liberales para poder hacer obras. Nosotros generamos nuestras propias riquezas para hacer nuestras obras públicas”, añadió Secco.

Luego se refirió a la situación actual del Astillero Río Santiago: “En los momentos tristes siempre nos juntamos con los compañeros del Astillero Río Santiago. Yo voy a estar cuando el Astillero me necesite. Cuando los trabajadores del Astillero empezaron a sentir que el liberalismo venía por ellos, ahí me estuvieron en la primera butaca para estar junto a ellos”.

Además, acompañaron el Diputado Nacional Daniel Arroyo; Gastón Harispe, Diputado del Parlasur; las diputadas provinciales Susana González y Florencia Saintout; los concejales de La Plata y Berisso; Victoria Tolosa Paz y Fabián Cagliardi; el Secretario General de ATE Provincia, Oscar de Isasi; el Secretario General de ATE Ensenada, Francisco Banegas; la Decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Andrea Varela; Juan Carlos Alderete, Coordinador Nacional de la CCC; y el dirigente Carlos Raimundi.