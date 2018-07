Docentes mantienen amenaza de paro en la Provincia

Desde el Frente de Unidad Docente (FUD) bonaerense confirmaron que esta tarde solicitarán a la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento salarial de 30% con cláusula gatillo y mantuvieron la amenaza de no comenzar las clases en la provincia de Buenos Aires luego del receso invernal.

Así lo reveló la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, en la previa a la reunión paritaria que se celebrará este lunes, luego del fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, que ordenó a la mandataria a volver a la mesa de discusión para debatir el aumento de sueldos.

La reunión se iba a realizar el miércoles último, pero el anuncio del desplazamiento de la Contadora General provincial postergó la cita, mientras la última reunión paritaria fue el 20 de abril. En aquel encuentro el FUD rechazó la propuesta del 15% en tres cuotas y una cláusula de revisión, junto con dos sumas anuales de $ 6.000 por presentismo y $ 3.000 por capacitación.

Según trascendió, Vidal y sus funcionarios consensuaron hacer una oferta superadora, más aún luego de la fuerte subida del dólar y del traslado a precios que eso produjo. No obstante, todo indica que el ofrecimiento que hará la Provincia quedará cerca de diez puntos debajo del 30% que piden los gremios. Vidal podría ofrecer hoy un 20%.

“No creo que el Gobierno llegue con una propuesta que ni da cuenta de lo propio del INDEC y lo que se está planteando como pauta inflacionaria. No es el 20%, y ya no tenemos que explicar que era 15%. El 20% no va a ser la pauta y mucho menos con una revisión”, dijo, y ratificó su pedido del 30% con cláusula gatillo.

“Es un día en que la gobernadora Vidal tiene la posibilidad de dar una propuesta salarial, a mitad de año, inédito. Pensamos que la última (paritaria) iba a ser inédita, y se firmó el 4 de julio del año pasado, pero evidentemente este gobierno de Vidal nos tiene acostumbrados a un congelamiento salarial”, agregó la dirigente gremial en diálogo con radio La Red.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que no empiecen las clases en la Provincia, luego del receso invernal, Torre respondió: “Hoy, esa respuesta la tiene Vidal. Teníamos medidas discutidas y votadas en asambleas por escuelas y las suspendimos. Así que vamos con toda la fuerza de nuestros compañeros a la mesa paritaria”, advirtió.

“La gobernadora tiene la posibilidad de que todo vuelva a su cauce, y no solo lo del salario, que es una de las partes más importante”, enfatizó.

La sindicalista de Suteba recordó que en la actualidad el salario inicial del maestro bonaerense es de $ 12.500 y que desde el Gobierno provincial solo otorgaron “bonos no acumulativos”, que no fueron sumas a cuenta de futuros aumentos.

“Queremos resolver el tema del salario, de los comedores, de infraestructura, de los equipos de orientación, las escuelas técnicas, y no estar en conflicto. Se viene una plan de ajuste muy fuerte en la provincia y espero que Vidal entienda que está hablando con trabajadores que necesitan llegar a fin de mes”, remarcó.