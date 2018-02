Industriales impulsarán paritarias renegociables

Los industriales reflotaron la intención de negociar puntos clave de la reforma laboral en convenios por sector para mejorar la productividad y recuperar actividad. El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, reveló que apostarán por el modelo de conversación entre sindicatos y empresas en cada uno de los sectores productivos, de acuerdo a su realidad. El Gobierno respalda la iniciativa.

“La industria ya no pierde empleo, pero sí es cierto que la generación de nuevos puestos de trabajo está estancada”, admitió Acevedo. Esta sentencia, que alivió a la administración de Mauricio Macri ante la crisis laboral del sector más retrasado de la economía local, confirmó las alarmas que off the record ya anticipaban los empresarios manufactureros: el crecimiento del 2017 y el esperado para este año será inocuo para la creación de empleo en el sector.

Acevedo confirmó que los empresarios respaldarán una negociación paritaria con posibilidad de renegociación si es que la pauta de inflación supera el 15% estimado por el Banco Central para el 2018. Esto no implica aceptar una cláusula gatillo sino que en caso que la inflación supere la meta están dispuestos a sentarse nuevamente a negociar. También dijo que cada sector evaluará la situación productiva para sobrellevar el aumento de los costos, que en algunas fábricas se encareció a partir de la devaluación del peso frente al dólar y los precios energéticos, entre otros temas.

“La decisión de la industria es producir y general trabajo registrado. Para eso es necesario trabajar entre sindicatos y patronales para lograr acuerdos de productividad que beneficien a todos. Nadie dice que los vamos a precarizar porque en la vida moderna eso es impensable”, enfatizó el jefe de la UIA, que la semana pasada visitó Córdoba.