La CGT denuncia una “cacería” para “destruir los derechos laborales”

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato, advirtió que hay sectores del Ejecutivo que "abusan de temas puntuales para denostar a los gremios".

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, advirtió hoy que hay sectores del Gobierno que “abusan de temas puntuales para denostar a la organización sindical” y enfatizó que “no se pueden plantear cacerías a diestra y siniestra” contra los gremios para “destruir derechos laborales”.

El también diputado nacional criticó que el presidente Mauricio Macri haya hablado de las “mafias” del sindicalismo, al considerar que “ese adjetivo le hace mal a todo el mundo, en cualquier sector” y añadió que en el gremialismo “no hay mafias, acá hay conductas individuales que no tienen nada que ver con lo institucional de un sindicato y que pueden ser conductas reprobables”.

En cuanto al proyecto de blanqueo laboral con el que pretende avanzar el Gobierno, el sindicalista reclamó que “se le reconozca” al trabajador su antigüedad como “años trabajados y aportados al sistema provisional”.

No obstante, reconoció que “si alguien va a blanquear a un trabajador y eso le va generar acarrear una deuda es muy difícil que el blanqueo se lleve adelante”, por lo que planteó que el Estado tiene que pensar “de qué manera se perdonan los aportes”.

Consultado, en diálogo con radio El Mundo, sobre si siente que hay una persecución del Gobierno contra el sindicalismo, respondió: “No veo una persecución a los dirigente gremiales, pero sí veo que hay muchos que abusan de temas puntuales para denostar a la organización sindical”.

“En esto no quiero involucrar a todo el Gobierno y a todos los empresarios, pero estoy seguro que a algunos sectores les encantaría que en la Argentina no haya sindicatos. No ven el rol institucional de los sindicatos, que es equilibrar a la sociedad”, agregó.

Frente e a esto, el titular del gremio de la Sanidad sostuvo que “no podemos plantear cacerías a diestra y siniestra pensando nada más que tenemos que avanzar hacia destruir derechos laborales y para eso necesitamos arrasar con las organizaciones sindicales”.

Para Daer, esta situación “nos llevaría a un confrontación muy generalizada y no sería el debate que la sociedad requiere en este momento histórico”.

Sin embargo, pidió que “la Justicia pueda actuar de forma justa y resolver cada uno de los temas” vinculados a irregularidades en los sindicatos.