La UIA pidió a Cabrera que se informen datos de importación

Luego de cumplirse dos meses desde que el Gobierno suspendiera la difusión de los datos de comercio exterior al sector privado, la Unión Industrial Argentina (UIA) evidencia que los ánimos están muy caldeados y pidieron la intervención del ministro de Producción, Francisco Cabrera, para solucionar en forma urgente el "apagón" aduanero.

Fuentes de la UIA revelaron ayer a BAE Negocios que el pasado viernes, nada menos que el presidente de la central fabril, Miguel Acevedo, mantuvo una reunión con Cabrera para expresarle el descontento y la necesidad inmediata en resolver la falta de información sobre el ingreso de la importaciones a la Argentina. El encuentro tuvo lugar en la provincia de Entre Ríos, en el marco de una jornada industrial en la que coincidieron.

“Cabrera dijo estar sorprendido, se mostró muy preocupado y planteó que elevará el tema al seno del Gabinete con la máxima urgencia. Además, prometió a Acevedo que asistirá a la reunión de junta directiva (de la UIA) dentro de dos semanas para informar si existen avances en el tema”, relató una fuente al tanto de la conversación entre Cabrera y Acevedo.

Junto con el “cerrojo” informativo en la Aduana dispuesto por el Gobierno, el fuerte malestar en la UIA también surge por la promesa incumplida del Ejecutivo hacia la entidad sobre el reestablecimiento de las bases de datos. En este momento, los informes económicos de la UIA, como en varias cámaras, no cuentan con las importaciones correspondientes al mes de agosto ni septiembre.

Las fuentes de la central fabril señalaron que ya hubo diversos contactos con el Ejecutivo y que existe una promesa de solución, aunque no se dijo en qué momento. “Nos dijeron que el CUIT no se va a dar a conocer más, basados en el secreto fiscal, pero sí las posiciones arancelarias para conocer cómo son las importaciones. Este tipo de situaciones, como el ‘apagón estadístico’, se dan cada 4 ó 5 años y se plantea que tiene relación con los cambios generales en la Aduana”, especificaron.

A la preocupación de los industriales, que desde el 21 de julio no recibían datos de comercio exterior y luego obtuvieron el resto de ese mes, se sumó la inquietud del sector importador. Precisamente, la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA) envió una nota al administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, para saber las razones del “apagón” aduanero.

Este medio dio a conocer la existencia del cese en la entrega de los datos de comercio exterior. El argumento que esgrimen desde la DGA a los empresarios es la protección del secreto fiscal, aunque éste aplica a datos personales de los importadores pero no podría ocultar las cifras de productos ingresados a la Argentina.

El presidente de la cámara CIMA, de manufacturas del cuero, Ariel Aguilar, señaló que, tras varias consultas con pares de otras entidades, “observamos con alarma que las bases de datos no figuran más en la web de la Aduana y tan sólo los datos de julio, no agosto, se han conseguido en algunos sectores”. Desde la Aduana dicen a las empresas que la web se normalizará, pero no dan reuniones a cámaras y las prestadoras de servicios retiraron las claves de acceso a las posiciones arancelarias y las operaciones.