La CGT advierte por alcance de la reforma laboral

Luego de la reunión que mantuvo el ministro de Trabajo Jorge Triaca con los sectores más negociadores de la Confederación General del Trabajo (CGT) -ambas partes destacaron haber retomado el diálogo institucional-, el titular del gremio UPCN, Andrés Rodríguez y el triunviro de la central obrera y diputado nacional, Héctor Daer, advirtieron por el alcance de la reforma laboral con la que pretende avanzar el gobierno, aunque desinflaron la posibilidad de realizar un paro.

“El Gobierno tiene detrás de ellos algunos sectores que quieren venir a destruir y a llevarse puesta la legislación laboral”, sostuvo Daer en declaraciones a radio El Mundo. Sin embargo, remarcó: “Nosotros (por la CGT) tenemos bien en claro que somos inclaudicables en cuatro pilares que son fundamentales: los convenios colectivos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, el sistema de seguridad social y el modelo sindical”.

En ese contexto, consideró que “hay temas que hay que profundizar, como el desarrollo profesional de los trabajadores para que no queden descartados” y convocar a la responsabilidad de todos los sectores respecto al empleo. “Ese es el tema primordial. El Estado, como la CGT, tenemos que proteger y cuidar el empleo de los argentinos”, señaló.

Por su parte, Andrés Rodríguez aseguró que “fue descartado de plano una reforma laboral como la de Brasil” y que lo primordial es “ponerse de acuerdo en una agenda en común”.

Tanto el triunviro de la CGT como el líder de UPCN, coincidieron en que no es momento de realizarle un paro al gobierno del presidente Mauricio Macri. “La medida de fuerza tiene que ser en términos estratégicos un instrumento que el movimiento obrero lo use en los momentos que cree que sus derechos son avasallados. Tiene que ser parte de una estrategia mucho más amplia que algo espontáneo”, opinó Daer. En esa línea, Rodríguez manifestó: “Muchos dirigentes ven que no es momento para producir un paro ya que hay otras maneras para negociar”.

Consultado sobre si las bases de los trabajadores enrolados en la CGT no le exigen a sus dirigentes una mayor vehemencia a la hora de reclamar ante la caída del empleo y por la recuperación del poder adquisitivo entre otros temas, Daer respondió que “no hay ninguna exigencia de nadie” y que “los trabajadores quieren soluciones” que pueden lograrse mediante el diálogo y la negociación.

Respecto a las conclusiones que sacó de la reunión con Triaca, el diputado nacional dijo que se trató un acercamiento entre las partes y que en la misma, se anunció la posibilidad de coincidencias para tener una agenda en común. “Hubo una primera reunión donde empezamos a ver un camino para volver a tener una mesa donde conversar los temas que nos preocupan”, aseveró.

En declaraciones a radio Splendid, Rodríguez habló sobre los reclamos de la CGT y sostuvo que la agenda sindical es archiconocida: “Que haya un crecimiento económico sostenido, que no haya despidos y suspensiones y que se genere una posibilidad de mejora, sobre todo en los jubilados”.

En tanto, el dirigente massista dijo “que hay problemas que tienen que ver con el poder adquisitivo, sobre todo en el caso de los jubilados”, al tiempo que agregó que es necesario que se blanqueen los trabajadores que están en negro.