Mario Secco inauguró el período legislativo 2017

“Gobernamos con independencia económica” aseguró el Intendente Mario Secco en la apertura del período 2017 de sesiones del Concejo Deliberante. Explicó que esa es la base para lograr grandes avances y hacer frente a la compleja realidad social.

La apertura se realizó con la presencia de más de 500 vecinos, militantes y representantes de instituciones, en un ámbito popular, democrático y con total tranquilidad. No hubo presencia policial ni vallas para evitar el ingreso del público, y el acto se desarrolló sin agresiones hacia los Concejales del macrismo.

“El mensaje tiene que ser independencia económica, justicia social y soberanía política” sostuvo el Intendente reivindicando las banderas históricas del peronismo.

Mario Secco anunció que el Municipio se prepara para inaugurar el Cementerio. “Es la obra emblemática de nuestra gestión, después de 100 años vamos a tener un Cementerio para que nuestros hermanos descansen en paz”. Secco explicó que “estamos haciendo una inversión millonaria y lo más importante es que es financiado con recursos de los ensenadenses”.

En esta línea, Mario Secco avisó que se inaugurará en poco tiempo el Centro Gastronómico como un espacio para el divertimento y el esparcimiento de todos los vecinos y turistas. Asimismo, adelantó que se construirá la segunda parte del Parque del Bicentenario, se está duplicando la Secretaría de Hacienda y se triplica el Palacio Municipal.

El Intendente de Ensenada expuso que el Gobierno Nacional no envió los recursos para continuar con la obra del Parque Costero. “Nación debía poner el 20% y nosotros el 80% y no mandan los recursos. No nos atienden el teléfono”. En este sentido, Mario Secco aseguró que “enviaremos una carta documento a la Nación para decirles que si no nos quieren hacer el Parque, lo haremos nosotros con fondos propios”.

Secco explicó que el Corralón colapsó con las más de 250 unidades que adquirió la Comuna, “que están al servicio de los vecinos”. “Por esto construimos tres galpones más para alojar a los vehículos” sostuvo el Intendente.

“Somos la gestión que más calles hizo en la historia de Ensenada, hicimos todas las Plazas a nuevas y ahora estamos construyendo la Plazoleta Masantonio” enumeró Mario Secco. Agregó que se batió récord en la colocación de caños en la ciudad y remarcó que se está entubando el barrio de El Hongo y Porteño.

El Intendente repasó que se llevó adelante la entrega de escrituras más grande de la historia de Ensenada. “Se entregaron escrituras a personas que no las tenían de hace más de 40 años”. Además, recalcó la adquisición del remate de la Isla Santiago para que los vecinos no pierdan sus casas.

Mario Secco recordó que en el comienzo de la gestión inició una demanda contra el Gobierno Provincial para la clausura de la Ceamse. “La mantuve con Solá y Scioli, y la terminé ganando. Hoy no clausuramos la Ceamse porque se está construyendo la Planta de Reciclaje que es lo que siempre pedimos” enfatizó Secco.

En este sentido, Secco subrayó que la llegada del SAME es un salto de calidad en el servicio de emergencias que se suma a la gran inversión del Municipio. “Ponemos los medicamentos nosotros porque no nos giran más” destacó el Intendente.

AUSENCIAS DE LA PROVINCIA

“Me gustaría que todo el Concejo opine de por qué Vidal no nos paga los más de $100 millones que nos debe por tasas municipales del Astillero” señaló Mario Secco. “No embargo las cuentas del Astillero por sus trabajadores, para que no pierdan ellos” afirmó Secco.

El Intendente resaltó que la Provincia abandonó el Túnel de Villa Detry. “Lo terminamos nosotros con fondos propios” aseguró el Jefe Comunal. “Agregamos aulas, arreglamos techos y baños de las escuelas, cuando la Provincia no nos manda ni una tiza”. Secco describió que “en dos meses y medio recuperamos el colegio Industrial luego del incendio, y la Provincia aún no cumplió con su parte”.

NÉSTOR Y CRISTINA

En línea política, Mario Secco enfatizó: “soy el que tuvo el honor de estar al lado de Néstor Kirchner y al cual estoy muy agradecido”. Asimismo, resaltó “grito a los cuatro vientos que me conduce Cristina Fernández de Kirchner”.