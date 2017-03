Precios Transparentes: Caen un 25% las ventas en cuotas

Por segundo mes consecutivo, el plan Precios Transparentes derrumbó las ventas en las grandes cadenas de hipermercados, que cerrarán el mes de marzo con una caída de entre 20 y 25 por ciento para las operaciones en cuotas, claramente el segmento más importante para el consumo masivo.

Tomando nota de este brusco descenso en el consumo desde el nacimiento del fallido plan el pasado 1 de febrero, se espera para los próximos días el anuncio de una modificación al plan, con la aparición de 3 y 6 cuotas sin interés en los sectores del calzado y la indumentaria.

El Gobierno buscará dar un “golpe de efecto” y destacará también la prórroga del Ahora 12/18 (vence el 31 de marzo), cuando ya se sabe desde el año pasado que el programa seguirá todo este año.

Hasta hoy, el mes de marzo es para los hipermercados “otro mes muy malo, muy flojo”, medido en unidades, y “el derrumbe de entre 20 y 25% en las compras por cuotas es por la desaparición virtual de Ahora 12 y Ahora 18, que para el comprador no registraba una tasa de interés en su percepción”, apuntaron fuentes consultadas por BAE Negocios.

“Bajó todo. También la venta de alimentos, pero mucho más alto en electrodomésticos y ‘non food’. (El dueño de La Anónima), Federico Braun (tío del secretario de Comercio, Miguel Braun, a su vez primo del jefe de gabinete, Marcos Peña) señaló, en reuniones entre las empresas, que perdió hasta 20% en las ventas en cuotas por culpa de Precios Transparentes, ya que ahora se perciben los intereses”, detallaron las fuentes.

“El hecho de que hayan bajado los precios al contado en electrodomésticos, línea blanca, ropa, no tiene peso en la ecuación final para la caja de las grandes superficies comerciales. La gente compra en cuotas lo que se puede comprar en cuotas, porque no tiene plata; no va con el efectivo o compra en una sola cuota”, analizaron en el retail.

Antecedente

En un episodio tanto llamativo como preocupante, el presidente de Supermercados La Anónima, Federico Braun, ya había señalado el año pasado que “en estas condiciones, no se puede invertir”.

Precisamente, ese fue el detonante por el cual el ministro de Producción, Francisco Cabrera, canceló, ese mismo día, su visita a la cena de las jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las principales compañías del sector.

La relación entre el Gobierno y los hipermercados dista mucho de ser buena. Fuentes sectoriales indicaron ayer que “siempre nos culpa el Gobierno de los aumentos de precios cuando la responsabilidad central es de la industria alimenticia”.

Desde ese desplante de Cabrera, los vínculos nunca mejoraron ostensiblemente. Para los empresarios, fue una falta de respeto la ausencia del cuestionado ministro, sostenido casi exclusivamente por el presidente Mauricio Macri. Cabrera logró unificar el actual rechazo de la industria y el comercio, un dato político difícil de igualar.

Quienes han escuchado a Federico Braun en este mes y en febrero, sostienen que sigue pensando que en las actuales condiciones de la economía, “no se puede invertir”. Y aquéllos que recuerdan su discurso en las jornadas de la ASU señalan que hizo hincapié en el “costo laboral” y “la presión impositiva”, especialmente de los impuestos nacionales.