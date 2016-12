“No tenemos recursos para el pago de un bono de fin de año”.

Lo aseguró la gobernadora Maria Eugenia Vidal, quien sostuvo que “la Provincia no tiene recursos para enfrentar” el pago del bono de fin de año a los estatales, tras visitar el cuartel de Bomberos Voluntarios de Marcos Paz y el Hospital Municipal Dr. Francisco Caram en el municipio de Brandsen.

“La verdad es que hoy la Provincia no tiene los recursos para enfrentarlo”, reiteró Vidal al ser consultada por los fondos para afrontar la ayuda extra de fin de año. “Todos sabeos que venimos de un 10 de diciembre en donde no podíamos pagar aguinaldos ni sueldos”, recordó.

“Tengo que decir con toda claridad que esos recursos no están y hasta que no estén no voy hacer ningún compromiso, porque palabra que se compromete en el gobierno de la Provincia, en esta nueva etapa de cambio, palabra que se cumple”, ultimó Vidal acompañada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri y el intendente de Brandsen Daniel Cappelletti.

Por otra parte, la Gobernadora manifestó que su Gobierno, está “en donde están los que ayudan a la gente; bomberos, médicos, enfermeros. Esas personas invisibles que no salen todos los días en los diarios, pero están cuando los necesitamos”, y “estar cerca de ellos es una manera de estar cerca de los vecinos también”.

Por último, la mandataria celebró que “después de mucho tiempo se están haciendo obras”, no obstante, advirtió “que no es todo de un día para el otro” sino que “son etapas”, pero “se va viendo el cambio”.